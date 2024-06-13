Ще плюс 980 окупантів і 17 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога
Київ • УНН
З початку вторгнення в Україну російські війська втратили приблизно 522 810 осіб особового складу і 7928 танків.
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 522 810 осіб, 7928 танків та сотень одиниць військової техніки, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
Деталі
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 522 810 (+980) осіб,
- танків ‒ 7928 (+17) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15208 (+21) од,
- артилерійських систем – 13770 (+34) од,
- РСЗВ – 1099 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 846 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11075 (+33),
- крилаті ракети ‒ 2285 (+5),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни – 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 18794 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 2294 (+4).
Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 12 атак ворога досі тривають12.06.24, 20:47 • 45782 перегляди