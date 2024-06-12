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Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 12 атак ворога досі тривають

Генштаб про ситуацію на фронті: найгарячіше на Покровському напрямку, 12 атак ворога досі тривають

Київ • УНН

 • 45782 перегляди

Окупанти продовжують застосовувати авіацію та вести вогонь на кількох напрямках, найактивніше - у Покровському. Загалом з початку доби відбулося 89 бойових зіткнень по всій лінії фронту.

 Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, найбільш активно - на Покровському. Про це йдеться у зведенні Генштабу стано на 19:00, передає УНН.

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж всієї лінії фронту зросла до 89. Окупанти продовжують застосовувати авіацію, зокрема КАБи, та атакувати на кількох напрямках, найбільш активно - на Покровському. Сили оборони тримають рубежі та вживають всі необхідні заходи для недопущення прориву нашої оборони 

- повідомили у Генштабі.

Сьогодні на Харківському напрямку противник безуспішно намагався просунутися вперед п’ять разів. За попередньою інформацією, сьогодні ворог тут втратив понад 90 військовослужбовців. Знищено одну бойову броньовану машину, одну артсистему, п’ять одиниць автомобільної техніки та одну одиницю спеціальної. Пошкоджено шість артилерійських систем, один автомобіль та шість одиниць спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку окупанти активізувалися в районі Тернів. Загалом за день на напрямку відбулося 12 бойових зіткнень, 5 з яких ще триває. Ворог зазнає втрат.

На Сіверському та Краматорському напрямках кількість штурмових дій окупантів зросла до 13 і восьми відповідно. Загалом, за попередніми даними, агресор втратив на цих напрямках 73 особи загиблими та 122 - пораненими. Силами оборони знищено чотири російські бойові броньовані машини, сім автомобілів та одну гармату. Пошкоджено танк, три ББМ, дві одиниці автомобільної техніки та чотири артсистеми.

Досі найгарячіше на Покровському напрямку. З 31 атаки ворога 12 іще тривають. Боєзіткнення проходять в районах Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Сокола, Новопокровська та Нетайлового.

На Курахівському напрямку тривають бої в районі Красногорівки. Наразі це вже сьома спроба ворога покращити на напрямку своє положення за сьогодні.

На Придніпровському напрямку вдруге за сьогодні точаться бої в районі Кринок. Наші захисники тримають зайняті позиції. 

"На решті напрямків ситуація суттєвих змін не зазнала", - резюмували у Генштабі.

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку - Генштаб12.06.24, 17:17 • 27606 переглядiв

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