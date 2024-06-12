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Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку - Генштаб

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнень, ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку - Генштаб

Київ • УНН

 • 27606 перегляди

Від початку доби на фронті відбулося 74 бойових зіткнення, при цьому противник збільшив кількість обстрілів на Куп'янському напрямку, українські війська рішуче стримують наступ і дають жорстку відповідь на будь-яку ворожу активність.

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 74 бойових зіткнення. Сили оборони рішуче стримують ворожий натиск та жорстко відповідають на будь-яку активність противника. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Оперативна інформація станом на 16.00 12.06.2024 щодо російського вторгнення.

Загарбники продовжують завдавати ударів по українських прикордонних населених пунктах. Сьогодні ворог застосував НАРи з напрямку хутора Кучеров по району Миропілля в Сумській області,

- йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку окупанти активно застосовують КАБи з території Бєлгородської області рф. Так, по Вовчанську та Глибокому вдарили з напрямку Шебекіно, по Подолянам - з напрямку Ушакового, по Липцях і Тернах - з напрямку Бєлгорода, а по Ветеринарному - з району Валковського.На цьому ж напрямку агресор атакував в районі Глибокого.

Також ворог збільшив кількість атак на Куп’янському напрямку. Тут зафіксовано шість невдалих спроб потіснити наші війська. Іще три штурмові дії тривають в районах Синьківки, Берестового та Піщаного.

Найбільшу активність окупанти демонструють на Покровському напрямку – 25 атак за сьогодні, з яких дев’ять іще тривають. Зокрема бої ведуться в районах Калинового, Євгенівки та Новоселівки Першої. Авіація рф застосовує КАБи. Бомбардувань зазнали райони Олександрополя, Воздвиженки, Прогресу та Вовчого.На Придніпровському напрямку на цей час відбулося одне бойове зіткнення.

По одній атаці росіян додалось на Краматорському, Времівському та Оріхівському напрямках. Всі - без успіху для противника.

На решті напрямків обстановка суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

За минулу добу рф втратила 980 військовослужбовців, в результаті чого її загальні бойові втрати з початку вторгнення 24 лютого 2022 року склали 521 830 осіб, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

Ольга Розгон

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