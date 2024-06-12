С начала суток на фронте российско-украинской войны произошло 74 боевых столкновения. Силы обороны решительно сдерживают вражеский натиск и жестко отвечают на любую активность противника. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, передает УНН.

Детали

Оперативная информация по состоянию на 16.00 12.06.2024 относительно российского вторжения.

Захватчики продолжают наносить удары по украинским приграничным населенным пунктам. Сегодня враг применил НАРы с направления хутора Кучеров по району Мирополье в Сумской области, - говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты активно применяют КАБы с территории Белгородской области рф. Так, по Волчанску и Глубокому ударили с направления Шебекино, по Подолянам - с направления Ушакового, по Липцам и Тернам - с направления Белгорода, а по Ветеринарному - из района Валковского.

Также враг увеличил количество атак на Купянском направлении. Здесь зафиксировано шесть неудачных попыток потеснить наши войска. Еще три штурмовые действия продолжаются в районах Синьковки, Берестового и Песчаного.

Наибольшую активность оккупанты демонстрируют на Покровском направлении - 25 атак за сегодня, из которых девять еще продолжаются. В частности бои ведутся в районах Калинового, Евгеновки и Новоселовки Первой. Авиация РФ применяет КАБы. Бомбардировкам подверглись районы Александрополя, Воздвиженки, Прогресса и Волчьего. на Приднепровском направлении в настоящее время произошло одно боевое столкновение.

По одной атаке россиян добавилось на Краматорском, Времовском и Ореховском направлениях. Все - без успеха для противника.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела.

Напомним

За минувшие сутки рф потеряла 980 военнослужащих, в результате чего ее общие боевые потери с начала вторжения 24 февраля 2022 года составили 521 830 человек, сообщает Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.