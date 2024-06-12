Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском. Об этом говорится в сводке Генштаба по состоянию на 19:00, передает УНН.

С начала суток общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта возросло до 89. Оккупанты продолжают применять авиацию, в частности КАБы, и атаковать на нескольких направлениях, наиболее активно - на Покровском. Силы обороны держат рубежи и принимают все необходимые меры для недопущения прорыва нашей обороны - сообщили в Генштабе.

Сегодня на Харьковском направлении противник безуспешно пытался продвинуться вперед пять раз. По предварительной информации, сегодня враг здесь потерял более 90 военнослужащих. Уничтожена одна боевая бронированная машина, одна артсистема, пять единиц автомобильной техники и одна единица специальной. Повреждены шесть артиллерийских систем, один автомобиль и шесть единиц специальной техники.

На Купянском направлении оккупанты активизировались в районе Тернов. Всего за день на направлении произошло 12 боевых столкновений, 5 из которых еще продолжаются. Враг несет потери.

На Северском и Краматорском направлениях количество штурмовых действий оккупантов возросло до 13 и восьми соответственно. В целом, по предварительным данным, агрессор потерял на этих направлениях 73 человека погибшими и 122 - ранеными. Силами обороны уничтожено четыре российские боевые бронированные машины, семь автомобилей и одну пушку. Повреждены танк, три ББМ, две единицы автомобильной техники и четыре артсистемы.

До сих пор горячее всего на Покровском направлении. Из 31 атаки врага 12 еще продолжаются. Боестолкновения проходят в районах Новоселовки Первой, Новоалександровки, Сокола, Новопокровска и Нетайлово.

На Кураховском направлении продолжаются бои в районе Красногоровки. Сейчас это уже седьмая попытка врага улучшить на направлении свое положение за сегодня.

На Приднепровском направлении второй раз за сегодня идут бои в районе Крынок. Наши защитники держат занятые позиции.

"На остальных направлениях ситуация существенных изменений не претерпела", - резюмировали в Генштабе.

С начала суток на фронте произошло 74 боевых столкновения, враг увеличил количество атак на Купянском направлении - Генштаб