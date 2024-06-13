Генштаб: на фронте за сутки произошло 126 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении

За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, из которых 34 - на Покровском направлении. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.

Детали

В течение суток произошло 126 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 4 ракетных удара с применением 11 ракет, 38 авиационных ударов, применив 56 КАБов - сказал Ковалев.

На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего произошло 11 боевых столкновений. Бои шли у Глубокого, Волчанска и Тихого.

На Купянском направлении отбито 15 атак районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Степная Новоселовка.

На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Тернов и Серебрянского леса.

На Северском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах Спирного и Раздоловки.

На Краматорском направлениив остановлено 10 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского и Андреевки.

На Покровском направлении Силы обороны отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Калиновка, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское, Сокол и Нетайлово.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск.

На Времовском направлении противник совершил 6 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Водяное и Урожайное.

На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российские захватчики совершили 6 атак.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 522 810 человек, 7928 танков и сотен единиц военной техники.