Генштаб: на фронте за сутки произошло 126 боестолкновений, больше всего - на Покровском направлении
Киев • УНН
За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, горячее всего было на Покровском направлении, где украинские военные отбили 34 вражеские атаки.
За минувшие сутки на фронте произошло 126 боевых столкновений, из которых 34 - на Покровском направлении. Об этом в эфире телемарафона в четверг рассказал спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев, передает УНН.
Детали
В течение суток произошло 126 боевых столкновений. За минувшие сутки российские террористы нанесли по территории Украины 4 ракетных удара с применением 11 ракет, 38 авиационных ударов, применив 56 КАБов
На Харьковском направлении российские оккупанты продолжают наступательные действия. Всего произошло 11 боевых столкновений. Бои шли у Глубокого, Волчанска и Тихого.
На Купянском направлении отбито 15 атак районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое, Степная Новоселовка.
На Лиманском направлении украинские воины отбили 11 атак противника районах Дружелюбовки, Невского, Грековки, Тернов и Серебрянского леса.
На Северском направлении Силы обороны отбили 14 атак в районах Спирного и Раздоловки.
На Краматорском направлениив остановлено 10 попыток противника прорвать оборону украинских войск в районах Ивановского и Андреевки.
На Покровском направлении Силы обороны отбили 34 атаки в районах населенных пунктов Калиновка, Новоалександровка, Евгеновка, Новопокровское, Сокол и Нетайлово.
На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Парасковиевки, где враг 11 раз пытался прорвать оборону украинских войск.
На Времовском направлении противник совершил 6 безуспешных попыток прорвать оборону украинских войск в направлении населенных пунктов Водяное и Урожайное.
На Ореховском направлении произошло 6 боевых столкновений в районе Малой Токмачки.
На Приднепровском направлении за прошедшие сутки российские захватчики совершили 6 атак.
Напомним
Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 522 810 человек, 7928 танков и сотен единиц военной техники.