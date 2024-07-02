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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Генштаб: на фронті за добу 189 боїв, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках

Київ • УНН

 • 21687 перегляди

189 боїв зафіксовано за минулу добу у різних секторах на фронті, Сили оборони вразили російські цілі, зокрема склад боєприпасів, систему протиповітряної оборони та радіолокаційні станції.

Генштаб: на фронті за добу 189 боїв, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках

На фронті минулої доби сталося 189 боїв, найбільше - на Покровському та Торецькому напрямках, Сили оборони вразили зокрема дві ворожі станції РЕБ/РЛС та засіб ППО, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у зведенні на 8 годину 2 липня, пише УНН.

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"Протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень", - ідеться у повідомленні.

За уточненою інформацією, за минулу добу агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах 5 ракетних ударів (із застосуванням 7 ракет), 49 авіаційних ударів (задіяв 78 КАБів), здійснив майже 4600 обстрілів, в тому числі 146 - із використанням реактивних систем залпового вогню.

"За добу, що минула авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили один склад боєприпасів, один засіб ППО, дві артилерійські системи, дві станції РЕБ/РЛС, 15 районів зосередження особового складу та ОВТ противника", - вказали у Генштабі.

Ситуація за напрямками, як повідомляється, наступна:

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 13 бойових зіткнень в районах населених пунктів Липці, Вовчанськ, Глибоке.

На Куп'янському напрямку кількість бойових зіткнень за добу становила 17. Сили оборони відбивали атаки ворога в районах Синьківки, Степової Новоселівки, Берестового та Піщаного Харківської області; Стельмахівки Луганської області.

На Лиманському напрямку наші війська стали на заваді 16 штурмовим діям противника в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське і Торське Луганської області.

На Сіверському напрямку Силами оборони відбито 21 атаку в районах Білогорівки Луганської області, Верхньокам'янського, Івано-Дар'ївки, Спірного та Виїмки Донецької області.

На Краматорському напрямку українські захисники зупинили сім спроб противника прорвати оборону наших захисників в районах Кліщіївки і Нового Донецької області.

На Торецькому напрямку противник вчинив 28 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 49 атак ворога поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Сокіл, Восход, Яснобродівка і Нетайлове Донецької області.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Времівському напрямку ворог здійснив 14 штурмів наших позицій в районі Водяного, Макарівки та Урожайного Донецької області.

На Оріхівському напрямку відбулось три бойових зіткнення в районах Новоданилівки, Малої Токмачки і Роботиного Запорізької області.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі дев’ять атак росіян успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території рф, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України.

"Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення", - вказали у Генштабі.

Ще плюс 1110 окупантів і 19 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога01.07.24, 07:14 • 27437 переглядiв

Юлія Шрамко

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