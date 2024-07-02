Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, Силы обороны поразили в частности две вражеские станции РЭБ/РЛС и средство ПВО, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 2 июля, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБов), совершил почти 4600 обстрелов, в том числе 146 - с использованием реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак врага вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.

Еще плюс 1110 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага