Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  66086 просмотра
Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

  •  75769 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  60720 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  35811 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  54653 просмотра
публикации
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  119902 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  124594 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  126488 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  246546 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  236472 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  24573 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

  •  81641 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  102586 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  102513 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  105939 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 05:53  •  12388 просмотра

Read in English

189 боев зафиксировано за минувшие сутки в разных секторах на фронте, Силы обороны поразили российские цели, в частности склад боеприпасов, систему противовоздушной обороны и радиолокационные станции.

На фронте за прошедшие сутки произошло 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях, Силы обороны поразили в частности две вражеские станции РЭБ/РЛС и средство ПВО, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 8 часов 2 июля, пишет УНН.

Детали

"За прошедшие сутки зафиксировано 189 боевых столкновений", - говорится в сообщении.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам 5 ракетных ударов (с применением 7 ракет), 49 авиационных ударов (задействовал 78 КАБов), совершил почти 4600 обстрелов, в том числе 146 - с использованием реактивных систем залпового огня.

"За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили один склад боеприпасов, одно средство ПВО, две артиллерийские системы, две станции РЭБ/РЛС, 15 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника", - указали в Генштабе.

Ситуация по направлениям, как сообщается, следующая:

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации. Всего здесь произошло 13 боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое.

На Купянском направлении количество боевых столкновений за сутки составило 17. Силы обороны отражали атаки врага в районах Синьковки, Степной Новоселовки, Берестового и Песчаного Харьковской области; Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска воспрепятствовали 16 штурмовым действиям противника в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Торское Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражена 21 атака в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки, Спирного и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники остановили семь попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки и Нового Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 28 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 49 атак врага вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеновка, Новоселовка Первая, Сокол, Восход, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковиевка и Константиновка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Времовском направлении враг совершил 14 штурмов наших позиций в районе Водяного, Макаровки и Урожайного Донецкой области.

На Ореховском направлении состоялось три боевых столкновения в районах Новоданиловки, Малой Токмачки и Роботино Запорожской области.

На Приднепровском направлении оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все девять атак россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории рф, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

"В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого соприкосновения", - указали в Генштабе.

Еще плюс 1110 оккупантов и 19 танков: Генштаб обновил данные о потерях врага1 июля 2024, 04:14 • 26871 просмотр

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  2428 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  17854 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  17419 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  22980 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Эксклюзив
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
  •  119902 просмотра

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Эксклюзив
"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)
  •  100842 просмотра

"А где они откопали, что Бровари?": что жители Броваров думают об инициативе переименования города (видео)

Эксклюзив
Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"
  •  102236 просмотра

Обнародование информации в реальном времени о нелегальной продукции - эксперт о привлечении специалистов КНИИСЭ к работе портала "еТабак"

Эксклюзив
Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт
  •  82309 просмотра

Депутаты не будут оспаривать законопроект о "клубе белого бизнеса" Гетманцева - эксперт

Эксклюзив
Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт
  •  65153 просмотра

Благодаря возобновлению работы портов в Одесской области вырос экспорт зерновых - эксперт

Эксклюзив
Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине
  •  59296 просмотра

Прикрытие Швейцария: как людям из близкого окружения путина удается работать в Украине

Популярные

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  54653 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  35811 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  60720 просмотра
Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

Израиль близок к искоренению военного потенциала ХАМАС - Нетаньяху

  •  75769 просмотра
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  66086 просмотра

Публикации

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  119902 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

  •  124594 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

  •  126488 просмотра
Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

Функционал НАБУ хотят усовершенствовать для "охоты" на высокопоставленных чиновников Офиса Президента - международный аудит

28 июня 2024, 09:26  •  246546 просмотра
ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

ВАКС снял электронный браслет с экс-министра агрополитики Сольского

28 июня 2024, 06:54  •  236472 просмотра

Война

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

  •  5344 просмотра
Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

  •  9546 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

  •  12841 просмотра
Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

  •  12957 просмотра
Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

  •  14985 просмотра

политика

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
Эксклюзив

  •  2273 просмотра
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  17676 просмотра
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
Эксклюзив

  •  17245 просмотра
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  26494 просмотра
Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  23736 просмотра

Война

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

Армия рф с ночи атаковала Сумскую область дронами, из минометов и артиллерии, сбрасывала мины

  •  5344 просмотра
Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

Войска рф утром атаковали Херсон, ранен пожилой мужчина

  •  9546 просмотра
Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

Генштаб: на фронте за сутки 189 боев, больше всего - на Покровском и Торецком направлениях

  •  12841 просмотра
Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

Враг ударил по частному предприятию на Харьковщине: четверо пострадавших

  •  12957 просмотра
Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

Тело женщины нашли в разрушенном вражеским ударом доме в Днепре

  •  14985 просмотра

политика

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
Эксклюзив

  •  2273 просмотра
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  17676 просмотра
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
Эксклюзив

  •  17245 просмотра
Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

Южная Корея впервые за шесть лет возобновила учения по стрельбе у границы с КНДР

  •  26494 просмотра
Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

Умер казахский журналист Айдос Садыков, на которого было совершено покушение в Киеве

  •  23736 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  101016 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  106870 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  122672 просмотра

Экономика

Курс валют на 2 июля: доллар и евро выросли в цене

Курс валют на 2 июля: доллар и евро выросли в цене

  •  4058 просмотра
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
Эксклюзив

  •  17676 просмотра
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
Эксклюзив

  •  22919 просмотра
Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

Украина экспортировала более 221 000 тонн зерна в 10 стран мира в рамках инициативы "Зерно из Украины

  •  23012 просмотра
В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

В Греции разрешили шестидневную рабочую неделю

  •  66041 просмотра

Киев

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  12715 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  17954 просмотра
Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

Из-за жары в Киеве ухудшилось качество воздуха

  •  24725 просмотра
Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

Удар рф по столичной Оболони: жители 30 из 84 квартир заявили о повреждении жилья

  •  30867 просмотра
Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

Застрелил соседскую собаку, привезенную из зоны АТО: киевлянин пойдет под суд

  •  23198 просмотра