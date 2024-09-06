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Генштаб: 181 бій на фронті, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Генштаб: 181 бій на фронті, найгарячіше - на Покровському та Курахівському напрямках

Київ • УНН

 • 17757 перегляди

За добу відбулося 181 бойове зіткнення, найбільше на Покровському та Курахівському напрямках. Росіяни завдали 86 авіаударів та понад 4500 обстрілів, українські сили відбили численні атаки на різних ділянках фронту.

На фронті минулої доби стався 181 бій, майже третина - на Покровському напрямку, гаряче також було на Курахівському напрямку, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ у ранковому зведенні 6 вересня, пише УНН

Протягом минулої доби зафіксовано 181 бойове зіткнення. Найгарячіша ситуація була на Покровському і на Курахівському напрямках

- повідомили у Генштабі.

За уточненою інформацією, за вчора росіяни завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах удар однією ракетою та 86 авіаударів, скинувши 121 КАБ. Крім цього, здійснили понад 4500 обстрілів, з них 125 - із реактивних систем залпового вогню.

Вчора авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони, як вказано, завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу та ОВТ противника. Крім цього, уразили пункт управління та чотири засоби ППО.

За даними Генштабу, ситуація за напрямками наступна:

На Харківському напрямку відбулося сім боєзіткнень поблизу Стариці та Вовчанська.

На Куп’янському напрямку точилося 15 боїв. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Андріївки.

На Лиманському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень. Ворог атакував біля Дружелюбівки, Макіївки, Невського, Чернещини та Новосадового.

На Сіверському напрямку точилося 10 боїв. Наші воїни зупинили усі спроби противника прорвати оборону у районах Верхньокам’янського, Виїмки та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 14 боєзіткнень. Українські захисники відбивали штурмові дії російських загарбників неподалік Часового Яру, Предтечиного, Іванівського, Білої Гори, Іванопілля та Кліщіївки.

На Торецькому напрямку точилося 16 боїв, зокрема, в районах Торецька, Леонідівки та Неліпівки.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 51 ворожу штурмову дію в районах населених пунктів Суха Балка, Пантелеймонівка, Зелене Поле, Воздвиженка, Новотроїцьке, Гродівка, Миролюбівка, Новогродівка, Михайлівка та Селидове. Найбільша концентрація атак була біля Новогродівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили 36 атак противника поблизу Лисівки, Українська, Галицинівки, Красногорівки, Георгіївки та Костянтинівки.

На Времівському напрямку російські загарбники здійснили 11 наступальних дій біля Водяного, Костянтинівки та Вугледара.

На Оріхівському напрямку українські захисники відбили штурм противника неподалік Роботиного.

На Придніпровському напрямку окупанти також зазнали поразки, тричі атакуючи оборонні рубежі наших підрозділів.

На Гуляйпільському напрямку обстановка без особливих змін.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, здійснює мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів з території рф. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам відчутних втрат в живій силі та техніці, виснажуючи ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Ще плюс 1170 окупантів і 7 танків: Генштаб оновив дані про втрати ворога06.09.24, 07:10 • 31792 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна

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