Ґвалтівник 15-річної дівчини отримав сім років в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. У Краматорську чоловік без певного місця проживання отримав сім років в’язниці за зґвалтування неповнолітньої дівчини. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.
Краматорський міський суд визнав 40-річного чоловіка винним у зґвалтуванні 15-річної мешканки міста Краматорськ.
Подія сталася у ніч на 17 серпня 2016 року. Незнайомий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, запропонував двом дівчатам, які відпочивали у центрі міста в компанії друзів, провести їх додому. Залишившись наодинці з однією із подруг, зловмисник потягнув її за руки до гаражів, де, застосовуючи фізичну силу, зґвалтував.
Дівчинці вдалося втекти від ґвалтівника та покликати на допомогу сусідів, які викликали правоохоронців. Підозрюваного – чоловіка без певного місця проживання було затримано та за скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.152 (зґвалтування неповнолітньої) КК України, заарештовано.
У суді обвинувачений свою провину визнав частково, мотивуючи тим, що у статеві стосунки з неповнолітньою вступив за її добровільною згодою. Проте результатами експертиз, показами свідків та іншими вичерпними доказами, наведеними державним обвинуваченням, яке підтримувала Краматорська місцева прокуратура, його провину саме у зґвалтуванні дівчини доведено повністю.
Згідно із вироком суду, найближчі сім років ґвалтівник проведе за ґратами.
Як повідомляв УНН, директора Лялькового театру судитимуть за розбещення 8-річної дівчинки.