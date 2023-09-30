Гуменюк: показник відбиття ворожих атак високий - до 80%
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. Показник відбиття атак російських окупантів досить високий - 70-80%. Про це повідомила в ефірі телемарафону у суботу речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, передає кореспондент УНН.
Гуменюк зазначила, що система протиповітряної оборони досить гнучка, вона реагує на виклики та відповідні напрямки. Українські військові постійно аналізують тактику ворога.
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«Ми можемо демонструвати співвідношення 70-80% - це досить високий рівень відбиття атак (росіян – ред.). На жаль, влучання відбуваються, і це зрозуміло, але саме на це ворог робить ставку, коли застосовує таку велику кількість і щільність атак для того, щоб виснажити системи ППО та знайти обхідні шляхи, які дають можливість влучити»,- розповіла Гуменюк.
Доповнення
На південному напрямку протиповітряна оборони України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.