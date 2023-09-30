Гуменюк: показник відбиття ворожих атак високий - до 80%

Гуменюк зазначила, що система протиповітряної оборони досить гнучка, вона реагує на виклики та відповідні напрямки. Українські військові постійно аналізують тактику ворога.

Цитата

«Ми можемо демонструвати співвідношення 70-80% - це досить високий рівень відбиття атак (росіян – ред.). На жаль, влучання відбуваються, і це зрозуміло, але саме на це ворог робить ставку, коли застосовує таку велику кількість і щільність атак для того, щоб виснажити системи ППО та знайти обхідні шляхи, які дають можливість влучити»,- розповіла Гуменюк.

Доповнення

На південному напрямку протиповітряна оборони України знищила 30 ударних безпілотників ворога. 20 дронів збили – на Вінниччині, 6 – на Одещині, 4 – на Миколаївщині.