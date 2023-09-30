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Гуменюк: показатель отражения вражеских атак высокий - до 80%

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 сентября. УНН. Показатель отражения атак российских оккупантов достаточно высокий - 70-80%. Об этом сообщила в эфире телемарафона в субботу пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, передает корреспондент УНН.

Гуменюк отметила, что система противовоздушной обороны достаточно гибкая, она реагирует на вызовы и соответствующие направления. Украинские военные постоянно анализируют тактику врага.

Цитата

«Мы можем демонстрировать соотношение 70-80% - это достаточно высокий уровень отражения атак (россиян – ред.). К сожалению, попадания происходят, и это понятно, но именно на это враг делает ставку, когда применяет такое большое количество и плотность атак для того, чтобы истощить системы ПВО и найти обходные пути, которые дают возможность попасть», - рассказала Гуменюк.

Дополнение

На южном направлении противовоздушная оборона Украины ночью уничтожила 30 ударных беспилотников врага. 20 дронов сбили – в Винницкой области, 6 – в Одесской области, 4 – в Николаевской области.

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