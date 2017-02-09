Гуманітарну допомогу відправили військові у передмістя Авдіївки - штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Жителям прифронтового села Ласточкіно військові доправили гуманітарний вантаж серед якого теплі речі, продукти харчування, ліки та товари широкого вжитку. Про це йдеться на сторінці в Facebook прес-центру штабу АТО, передає УНН.
"У рамках програми "Допомога йде", започаткованою оперативним командуванням "Схід" спільно з Дніпропетровською обласною радою, офіцери відділу цивільно-військового співробітництва ОК "Схід" передали жителям прифронтового села Ласточкіно, що у передмісті Авдіївки, гуманітарний вантаж, зібраний мешканцями Дніпра та області. Загалом, військові доправили близько семи тонн гуманітарного вантажу серед якого теплі речі, продукти харчування, ліки та товари широкого вжитку", - йдеться в повідомленні штабу.
Крім того, зазначається, що офіцери відділу цивільно-військового співробітництва ОК "Схід" здійснюють постійний моніторинг гуманітарної ситуації навколо Авдіївки.
Нагадаємо, за даними ДСНС 7 лютого у Краматорську рятувальники розвантажили 2 вантажних автомобіля гуманітарної допомоги з Київської та Запорізької областей у кількості 17 тонн для жителів Авдіївки. Також представники ДСНС завантажили гуманітарну допомогу до Авдіївки у кількості 23 тонни (будівельні матеріали).