Гуманитарную помощь отправили военные в пригород Авдеевки - штаб

"В рамках программы "Помощь идет", основанной оперативным командованием "Восток" совместно с Днепропетровским областным советом, офицеры отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" передали жителям прифронтового села Ласточкино, что в пригороде Авдеевки, гуманитарный груз, собранный жителями Днепра и области. В общем, военные доставили около семи тонн гуманитарного груза среди которых теплые вещи, продукты питания, лекарства и товары широкого потребления", - говорится в сообщении штаба.

Кроме того, отмечается, что офицеры отдела гражданско-военного сотрудничества ОК "Восток" осуществляют постоянный мониторинг гуманитарной ситуации вокруг Авдеевки.

Напомним, по данным ГосЧС 7 февраля в Краматорске спасатели разгрузили 2 грузовых автомобиля гуманитарной помощи из Киевской и Запорожской областей в количестве 17 тонн для жителей Авдеевки. Также представители ГосЧС загрузили гуманитарную помощь в Авдеевку в количестве 23 тонны (строительные материалы).