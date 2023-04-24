Гуманітарна катастрофа: в Маріуполі кількагодинні черги за їжею
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. Дефіцит продуктів та захмарні ціни спонукають жителів окупованого Маріуполя стояти у кількагодинних чергах за порцією каші. Про це повідомляє Маріупольська міська рада в Telegram, передає УНН.
Деталі
Як повідомила, Маріупольска міська рада, мешканці міста продовжують виживати під російською окупацією. Роботи майже немає, а ціни в магазинах вищі, ніж в москві. Купити собі необхідні продукти можуть далеко не всі.
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"Кількість вразливих категорій маріупольців зростає. Саме тому люди досі змушені отримувати подачки у вигляді гарячої каші та хліба. Проте, щоб отримати навіть це, необхідно кілька годин стояти у черзі. Доведені до відчаю люди терплять таку неповагу", - інформує Маріупольська міська рада в Telegram.
"Лише виживання, постійні знущання та життя у напівзруйнованих будинках", - додається в повідомленні.
Доповнення
Як раніше повідомляв УНН, в окупованому Маріуполі під так званим призовом, росіяни можуть розпочати справжню мобілізацію, адже наразі рашисти готуються до контрнаступу ЗСУ. Ватажок самоназваної "днр" пушилін видав наказ про призов. Згідно з документом, до серпня триватиме призов чоловіків 1996-2005 років народження. Зазначається, що при цьому місцеві адміністрації мають шукати громадян, які не виконують "військові зобов’язання". Тим, хто не хоче воювати на боці окупантів погрожують тюрьмою.
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