Гуманитарная катастрофа: в Мариуполе многочасовые очереди за едой

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Дефицит продуктов и заоблачные цены побуждают жителей оккупированного Мариуполя стоять в многочасовых очередях за порцией каши. Об этом сообщает Мариупольский городской совет в Telegram, передает УНН.

Детали

Как сообщил, Мариупольский городской совет, жители города продолжают выживать под российской оккупацией. Работы почти нет, а цены в магазинах выше, чем в москве. Купить себе необходимые продукты могут далеко не все.

Цитата

"Количество уязвимых категорий мариупольцев растет. Именно поэтому люди до сих пор вынуждены получать подачки в виде горячей каши и хлеба. Однако, чтобы получить даже это, необходимо несколько часов стоять в очереди. Доведенные до отчаяния люди терпят такое неуважение", - информирует Мариупольский городской совет в Telegram.

"Только выживание, постоянные издевательства и жизнь в полуразрушенных домах", - добавляется в сообщении.

Дополнение

Как ранее сообщал УНН, в оккупированном Мариуполе под видом так называемого призыва, россияне могут начать настоящую мобилизацию, ведь сейчас рашисты готовятся к контрнаступлению ВСУ. Главарь самоназванной "днр" пушилин издал приказ о призыве. Согласно документу, до августа продлится призыв мужчин 1996-2005 годов рождения. Отмечается, что при этом местные администрации должны искать граждан, которые не выполняют "военные обязательства". Тем, кто не хочет воевать на стороне оккупантов угрожают тюрьмой.

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