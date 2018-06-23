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Губернатор Окінави вимагає скоротити військову присутність США на острові

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 червня. УНН. Надмірна концентрація військових баз США на острові Окінава лягає важким тягарем на місцевих жителів і суперечить тенденції до зменшення напруженості в Східній Азії. Про це заявив в суботу губернатор Окінави Такесі Онага, виступаючи на траурній церемонії в місті Ітоман на півдні острова з нагоди 73-ї річниці закінчення там кривавої битви між американськими і японськими військами, яка стала останнім великим наземним боєм Другої світової війни. Пам’ятні заходи транслювалися в прямому ефірі телеканалу NHK, інформує УНН.

“На нашу префектуру, — сказав на церемонії губернатор, — доводиться лише близько 0,6% території Японії. Однак тут сконцентровано більше 70% площі всіх американських військових об’єктів в країні. Наші жителі страждають від постійних інцидентів і подій, пов’язаних зі збройними силами США”.

“Останнім часом ситуація в Східній Азії стала змінюватися, — зазначив губернатор. — Відбулася зустріч лідерів США та Північної Кореї, які домовилися вжити заходів до миру і розрядки напруженості”. Губернатор в зв’язку з цим знову закликав вивести з острова авіабазу морської піхоти США Футемма, яку Токіо і Вашингтон мають намір лише перемістити з нинішнього густонаселеного району в іншу частину Окінави.

У той же час прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе після участі в траурній церемонії заявив в суботу журналістам в місті Ітоман, що в цих планах ніяких змін не передбачається. Він пообіцяв лише, що після переміщення авіабази літаки, вертольоти і конвертоплани морської піхоти США будуть літати переважно над океаном, а не над населеними пунктами, як зараз.

Як повідомляв УНН, Японія припинить цивільні навчання після саміту США і КНДР.

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