Губернатор Окинавы требует сократить военное присутствие США на острове

“На нашу префектуру, — сказал на церемонии губернатор, — приходится лишь около 0,6% территории Японии. Однако здесь сконцентрировано более 70% площади всех американских военных объектов в стране. Наши жители страдают от постоянных инцидентов и происшествий, связанных с вооруженными силами США”.

“В последнее время ситуация в Восточной Азии стала меняться, — отметил губернатор. — Произошла встреча лидеров США и Северной Кореи, которые договорились предпринять шаги к миру и разрядке напряженности”. Губернатор в связи с этим вновь призвал вывести с острова авиабазу морской пехоты США Футэмма, которую Токио и Вашингтон намереваются лишь переместить из нынешнего густонаселенного района в другую часть Окинавы.

В то же время премьер-министр Японии Синдзо Абэ после участия в траурной церемонии заявил в субботу журналистам в городе Итоман, что в этих планах никаких изменений не намечается. Он пообещал лишь, что после перемещения авиабазы самолеты, вертолеты и конвертопланы морской пехоты США будут летать преимущественно над океаном, а не над населенными пунктами, как сейчас.

Как сообщал УНН, Япония прекратит гражданские обучение после саммита США и КНДР.