Групу озброєних крадіїв затримали у Луцьку
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Правоохоронці затримали у Луцьку трьох зловмисників, які підозрюються у скоєнні крадіжок з проникненням у житло. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Волинської області.
Трьох зловмисників затримали під час чергової спроби вчинення крадіжки з проникненням у житло.
Під час затримання громадяни чинили опір правоохоронцям, один із них застосував проти поліцейського невідомий газ, від чого працівник поліції отримав хімічний опік кон’юнктиви обох очей.
Діставши свою табельну вогнепальну зброю, правоохоронець здійснив один попереджувальний постріл вгору, після чого зловмисники були затримані. При пострілі ніхто не постраждав, постраждалих немає.
Усі троє зловмисників затримані. У них вилучено пістолет та гранату РГД-5. Вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу.