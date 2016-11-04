Группу вооруженных воров задержали в Луцке

Трех злоумышленников задержали во время очередной попытки совершения кражи с проникновением в жилище.

Во время задержания граждане оказывали сопротивление стражам порядка, один из них применил против полицейского неизвестный газ, от чего работник полиции получил химический ожог обоих глаз.

Достав свое табельное огнестрельное оружие, правоохранитель совершил один предупредительный выстрел вверх, после чего злоумышленники были задержаны.

Все трое злоумышленников задержаны. У них изъяли пистолет и гранату РГД-5. Решается вопрос об избрании им меры пресечения.