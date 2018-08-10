Група американських туристів на Камчатці подала сигнал SOS
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Група туристів зі США у п’ятницю подала сигнал SOS з гірського Олюторського району Камчатки. Про це повідомили в п'ятницю в прес-службі регіонального управління МНС, передає УНН з посиланням на ТАСС.
“Сьогодні дійсно надходив сигнал SOS від організованої групи туристів, які перебувають в Олюторському районі. З ними є односторонній зв’язок, тобто єгер, який супроводжував туристів, виходить на зв’язок щодня ввечері. Турфірма, яка організувала похід, заявляє, що все гаразд, і поки не просить про допомогу, очікуючи на черговий вихід єгеря на зв’язок сьогодні”, - сказали в прес-службі.
Якщо група не віддзвонить в обумовлений час, рятувальники почнуть пошукову операцію, зазначили у відомстві.
Олюторский район займає північно-східну частину Камчатського краю. Площа району — понад 74 тис. кв. км, в основному її займають гори. На великій площі розташовано всього сім сіл із загальним населенням трохи більше 3800 осіб. Залізничних і автомобільних доріг між населеними пунктами району немає, зазначає видання.
Як повідомляв УНН, з Індонезії евакуювали майже 5 тис. туристів.