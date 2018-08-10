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Группа американских туристов на Камчатке подала сигнал SOS

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 августа. УНН. Группа туристов из США в пятницу подала сигнал SOS с горного Олюторского района Камчатки. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе регионального управления МЧС, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

Группа американских туристов на Камчатке подала сигнал SOS

“Сегодня действительно поступал сигнал SOS от организованной группы туристов, которые находятся в Олюторском районе. С ними есть односторонняя связь, то есть егерь, который сопровождал туристов, выходит на связь ежедневно вечером. Турфирма, которая организовала поход, заявляет, что все в порядке, и пока не просит о помощи, ожидая очередной выход егеря на связь сегодня”, — сказали в пресс-службе.

Если группа не отзвонится в оговоренное время, спасатели начнут поисковую операцию, отметили в ведомстве.

Олюторский район занимает северо-восточную часть Камчатского края. Площадь района — более 74 тыс. кв. км, в основном ее занимают горы. На большой площади расположены всего семь сел с общим населением чуть более 3800 человек. Железнодорожных и автомобильных дорог между населенными пунктами района нет, отмечает издание.

Как сообщал УНН, из Индонезии эвакуировали почти 5 тыс. туристов.

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