Грозові дощі та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За даними синоптиків, 8 липня вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 10-16°, на решті території 15-20°, на південному сході до 24°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-30°, на крайньому сході до 33°.

У Київській області 8 липня вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Температура вночі 12-15°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.