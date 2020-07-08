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19 березня, 18:42 • 95219 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 135246 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 114810 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 129225 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 133846 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 123865 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 167968 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125806 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125412 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124286 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Грозові дощі та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі та до 33° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 липня. УНН. По Україні сьогодні пройдуть грозові дощі, місцями з градом і шквалами. Температура повітря вдень дещо знизиться - максимально 33 градуси тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

За даними синоптиків, 8 липня вночі в Україні, крім заходу, вдень на Лівобережжі грозові дощі, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Температура вночі у західних та північних областях 10-16°, на решті території 15-20°, на південному сході до 24°, вдень 19-24°, у південних та східних областях 25-30°, на крайньому сході до 33°.

У Київській області 8 липня вночі короткочасні дощі, грози; вдень без опадів. Температура вночі 12-15°, вдень 21-23°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.

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