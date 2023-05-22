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Грозові дощі і до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Грозові дощі і до 23° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 травня. УНН. Сьогодні на частині України очікується дощова погода з грозами. Температура повітря вдень підніматиметься максимум до 23 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 22 травня у південних, східних, вдень і у більшості центральних та Сумській областях місцями короткочасні дощі, грози; на решті території без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 9-14°, у західних, північних областях та на Вінниччині 6-11°; вдень 18-23°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні без опадів. Температура вночі 6-11°, вдень 18-23°. У Києві вночі 9-11°, вдень 21-23°.

 

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