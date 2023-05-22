Грозовые дожди и до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 мая в южных, восточных, днем и в большинстве центральных и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных, северных областях и в Винницкой области 6-11°; днем 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве ночью 9-11°, днем 21-23°.