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19:26 • 43824 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 102903 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13 марта, 13:47 • 106601 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 106866 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 101278 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 93748 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

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13 марта, 06:36 • 109994 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131266 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 170673 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Грозовые дожди и до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня

Грозовые дожди и до 23° тепла: прогноз погоды на сегодня

Киев • УНН

 • 782996 просмотра

КИЕВ. 22 мая. УНН. Сегодня на части Украины ожидается дождливая погода с грозами. Температура воздуха днем будет подниматься максимум до 23 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 22 мая в южных, восточных, днем и в большинстве центральных и Сумской областях местами кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 9-14°, в западных, северных областях и в Винницкой области 6-11°; днем 18-23°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без осадков. Температура ночью 6-11°, днем 18-23°. В Киеве ночью 9-11°, днем 21-23°.

 

Украинские Национальные Новости

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