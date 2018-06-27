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Гройсман закликав європейців заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

Гройсман закликав європейців заблокувати будівництво "Північного потоку-2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 червня. УНН. Україна разом із європейськими партнерами має не допустити будівництво газопроводу "Північний потік-2". Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на Міжнародній Конференції з питань українських реформ у Копенгагені, передає УНН.

"Ми відчуваємо постійну агресію і спроби втручання у наші справи і справи демократичного світу зі сходу. В цьому контексті я торкнусь одного питання, надзвичайно важливого, як питання енергетичної безпеки, не лише України, а й наших європейських партнерів. Якщо ми говоримо про енергетичний сектор України, то треба зазначити, що і в цьому році ми відкрили нові можливості, щоби стати незалежними. Ми ухвалили стратегію, яка дозволяє нам як країні, яка має достатній запас енергетичних ресурсів утвердитись як незалежна енергетична країна. Але і цього буде недостатньо, якщо із цим паралельно буде зростати залежність від Росії. Я говорю про проект, який має суто безпековий аспект - це побудова "Північного потоку-2". Ми маємо зараз проявити політичну волю, єдність, щоб не допустити реалізацію проекту, який поставить у залежність багато країн Європи щодо отримання енергетичної незалежності", - сказав Гройсман.

Як наголосив він, Україна в стані сьогодні забезпечити транзит, постачання природного газу своїм партнерам, надійно, безперебійно і спільно.

Як повідомляв УНН, у Данії запропонували винести обговорення проекту “Північний потік-2” на загальноєвропейський рівень. Відповідну пропозицію озвучив прем’єр-міністр Данії Ларс Люкке Расмуссен під час спільної прес-конференції з главою українського уряду Володимиром Гройсманом.

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