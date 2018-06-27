Гройсман призвал европейцев заблокировать строительство "Северного потока-2"

"Мы чувствуем постоянную агрессию и попытки вмешательства в наши дела и дела демократического мира с востока. В этом контексте я коснусь одного вопроса, чрезвычайно важного, как вопрос энергетической безопасности не только Украины, но и наших европейских партнеров. Если мы говорим об энергетическом секторе Украины, то надо отметить, что и в этом году мы открыли новые возможности, чтобы стать независимыми. Мы приняли стратегию, которая позволяет нам как стране, которая имеет достаточный запас энергетических ресурсов утвердиться как независимая энергетическая страна. Но и этого будет недостаточно, если с этим параллельно будет расти зависимость от России. Я говорю о проекте, который имеет сугубо аспект безопасности - это построение "Северного потока-2". Мы сейчас должны проявить политическую волю, единство, чтобы не допустить реализации проекта, который поставит в зависимость многие страны Европы относительно получения энергетической независимости", - сказал Гройсман.



Как отметил он, Украина в состоянии сегодня обеспечить транзит, поставки природного газа своим партнерам, надежно, бесперебойно и совместно.



Как сообщал УНН, в Дании предложили вынести обсуждение проекта "Северный потик- 2" на общеевропейский уровень. Соответствующее предложение озвучил премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен во время совместной пресс-конференции с главой украинского правительства Владимиром Гройсманом.