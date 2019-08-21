Гройсман сьогодні скликає Кабінет міністрів
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпняі. УНН. Сьогодні, 21 серпня, відбудеться засідання Кабінету міністрів. Про це повідомляє УНН із посиланням на на Урядовий портал.
“21 серпня під головуванням Прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана відбудеться засідання уряду”, — йдеться на сайті.
Зазначається, що початок засідання об 11.00.
Раніше УНН повідомляв, що Уповноважений Президента України з прав дитини Микола Кулеба провів робочі зустрічі з представником Президента в Автономній Республіці Крим Антоном Кориневичем, заступником прокурора АР Крим Анатолієм Коцурою та прокурорами прокуратури Криму та заявив, що новий Кабмін має негайно взятися за вирішення проблем прав дітей в окупованому Криму.