Гройсман сегодня созывает Кабинет министров

“21 августа под председательством Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана состоится заседание правительства”, — говорится на сайте.

Отмечается, что начало заседания в 11.00.

Ранее сообщал, что Уполномоченный Президента Украины по правам ребенка Николай Кулеба провел рабочие встречи с представителем Президента в Автономной Республике Крым Антоном Кориневич, заместителем прокурора АР Крым Анатолием Коцур и прокурорами прокуратуры Крыма и заявил, что новый Кабмин немедленно взяться за решение проблем прав детей в оккупированном Крыму.