Гройсман про агресію РФ: до України застосована абсолютно нова зброя

"Україна, чи не вперше за багато років, стала тією країною, до якої застосовано абсолютно нова зброя - військова агресія, економічна агресія, енергетична агресія, втручання у внутрішні справи. Це те, що зараз відчувається вже по всьому світу", - сказав Гройсман.



Глава уряду зауважив, що найголовнішим зараз є адекватність сприйняття ситуацію.



"Ми можемо переконати ворога зупиниться, або змусити повернутись у межі своєї країни і стати частиною цивілізованого світу. Я вірю у те, що демократичний світ переможе, а недемократичні, тоталітарні та авторитарні режими падуть", - підкреслив він.



Як повідомляв УНН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло сказав, що схід України може стати такою ж ціллю Росії , якою наразі є Сирія.