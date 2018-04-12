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Гройсман про агресію РФ: до України застосована абсолютно нова зброя

Гройсман про агресію РФ: до України застосована абсолютно нова зброя

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Росія застосувала до України абсолютно нову зброю: військову, економічну, енергетичну агресію та втручання у внутрішні справи. Про це у ході 11-го Київського Безпекового Форуму заявив прем'єр міністр України Володимир Гройсман, передає УНН.

"Україна, чи не вперше за багато років, стала тією країною, до якої застосовано абсолютно нова зброя - військова агресія, економічна агресія, енергетична агресія, втручання у внутрішні справи. Це те, що зараз відчувається вже по всьому світу", - сказав Гройсман.

Глава уряду зауважив, що найголовнішим зараз є адекватність сприйняття ситуацію.

"Ми можемо переконати ворога зупиниться, або змусити повернутись у межі своєї країни і стати частиною цивілізованого світу. Я вірю у те, що демократичний світ переможе, а недемократичні, тоталітарні та авторитарні режими падуть", - підкреслив він.

Як повідомляв УНН, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло сказав, що схід України може стати такою ж ціллю Росії , якою наразі є Сирія. 

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