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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Гройсман окреслив завдання уряду на 2018 рік

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 грудня. УНН. Пріоритетними завданнями уряду на наступний рік є завдання, які забезпечать економічне зростання країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.

Гройсман окреслив завдання уряду на 2018 рік

“Серед основних завдань, яке ми ставимо на 2018 рік є пришвидшення економічного зростання, а також забезпечення якісної освіти, охорони здоров’я, забезпечення подальшого зростання заробітних палат, підвищення соціальних стандартів, збільшення робочих місць”, — повідомив Гройсман.

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Важливим, за його словами, у цьому контексті стало завчасне прийняття Держбюджету-2018, у якому закладено низку стимулів для підтримки економіки: енергомодернізація, розвиток та підтримка агропромислового комплексу, модернізація інфраструктури.

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