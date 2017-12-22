Гройсман окреслив завдання уряду на 2018 рік
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Пріоритетними завданнями уряду на наступний рік є завдання, які забезпечать економічне зростання країни. Про це заявив Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час підсумкової прес-конференції передає УНН.
“Серед основних завдань, яке ми ставимо на 2018 рік є пришвидшення економічного зростання, а також забезпечення якісної освіти, охорони здоров’я, забезпечення подальшого зростання заробітних палат, підвищення соціальних стандартів, збільшення робочих місць”, — повідомив Гройсман.
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Важливим, за його словами, у цьому контексті стало завчасне прийняття Держбюджету-2018, у якому закладено низку стимулів для підтримки економіки: енергомодернізація, розвиток та підтримка агропромислового комплексу, модернізація інфраструктури.
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