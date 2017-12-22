Гройсман обозначил задачи правительства на 2018 год

$41.190.15
45.550.30
ukru
Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 38486 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 92473 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 108727 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 121834 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 142262 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
7 апреля, 08:51 • 159133 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

7 апреля, 07:24 • 122600 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 138650 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 189696 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 290878 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−1°
2м/с
79%
Популярные новости

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185935 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41259 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25882 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26030 просмотра

Золотые резервы рф компенсировали треть замороженных активов - Bloomberg

16:31 • 12826 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 185958 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 242978 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 444611 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 397934 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 482760 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 26045 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 25893 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 41273 просмотра

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

7 апреля, 11:26 • 64154 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

7 апреля, 10:00 • 70373 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

Гройсман обозначил задачи правительства на 2018 год

Киев • УНН

 • 13662 просмотра

КИЕВ. 22 декабря. УНН. Приоритетными задачами правительства на следующий год есть задачи, которые обеспечат экономический рост страны. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции передает УНН.

Гройсман обозначил задачи правительства на 2018 год

"Среди основных задач, которые мы ставим на 2018 год является ускорение экономического роста, а также обеспечение качественного образования, здравоохранения, обеспечения дальнейшего роста заработных палат, повышение социальных стандартов, увеличение рабочих мест", - сообщил Гройсман.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман объявил 2018-й годом экономического роста

Важным, по его словам, в этом контексте стало заблаговременное принятие госбюджета-2018, в котором заложен ряд стимулов для поддержки экономики: энергомодернизация, развитие и поддержка агропромышленного комплекса, модернизация инфраструктуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Гройсман прокомментировал прогноз Moody's по росту ВВП

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономикаполитика
Brent
$64.42
Bitcoin
$78,927.60
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$37.00
Золото
$2,991.67
Ethereum
$1,568.53