Гройсман обозначил задачи правительства на 2018 год

"Среди основных задач, которые мы ставим на 2018 год является ускорение экономического роста, а также обеспечение качественного образования, здравоохранения, обеспечения дальнейшего роста заработных палат, повышение социальных стандартов, увеличение рабочих мест", - сообщил Гройсман.

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Важным, по его словам, в этом контексте стало заблаговременное принятие госбюджета-2018, в котором заложен ряд стимулов для поддержки экономики: энергомодернизация, развитие и поддержка агропромышленного комплекса, модернизация инфраструктуры.

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