Гройсман обозначил задачи правительства на 2018 год
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Приоритетными задачами правительства на следующий год есть задачи, которые обеспечат экономический рост страны. Об этом заявил Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время итоговой пресс-конференции передает УНН.
"Среди основных задач, которые мы ставим на 2018 год является ускорение экономического роста, а также обеспечение качественного образования, здравоохранения, обеспечения дальнейшего роста заработных палат, повышение социальных стандартов, увеличение рабочих мест", - сообщил Гройсман.
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Важным, по его словам, в этом контексте стало заблаговременное принятие госбюджета-2018, в котором заложен ряд стимулов для поддержки экономики: энергомодернизация, развитие и поддержка агропромышленного комплекса, модернизация инфраструктуры.
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