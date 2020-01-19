Гросмейстер Шевченко завоював "золото" на турнірі з шахів у Севільї
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Український гросмейстер Кирило Шевченко здобув "золото" шахового турніру XLV Abierto Internacional Ciudad de Sevilla, який завершився в Іспанії, інформує УНН з посиланням на Спортивний комітет України.
Наш земляк завершив змагання з результатом у 8,5 очок з 9-ти можливих. Єдину нічию киянин підписав у 6-му турі - з Кареном Григоряном з Вірменії, який завершив турнір зі "сріблом".
Всіх інших суперників українець обіграв - у тому числі, двох співвітчизників: Анатолія Поліванова і Віталія Бернадського.
Зазначимо, Бернадський на цьому турнірі обійняв 16-й рядок, а Поліванов – 19.