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Гроссмейстер Шевченко завоевал "золото" на турнире по шахматам в Севилье

Киев • УНН

 • 13470 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко получил "золото" шахматного турнира XLV Abierto Internacional Ciudad de Sevilla, который завершился в Испании, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Гроссмейстер Шевченко завоевал "золото" на турнире по шахматам в Севилье

Наш земляк завершил соревнования с результатом в 8,5 очков из 9-ти возможных. Единую ничью киевлянин подписал в 6-м туре - с Кареном Григоряном из Армении, который завершил турнир с "серебром".

Всех остальных соперников украинец обыграл - в том числе, двух соотечественников: Анатолия Поливанова и Виталия Бернадского.

Отметим, Бернадский на этом турнире занял 16-ю строчку, а Поливанов - 19.

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