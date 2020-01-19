Гроссмейстер Шевченко завоевал "золото" на турнире по шахматам в Севилье
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Украинский гроссмейстер Кирилл Шевченко получил "золото" шахматного турнира XLV Abierto Internacional Ciudad de Sevilla, который завершился в Испании, информирует УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.
Наш земляк завершил соревнования с результатом в 8,5 очков из 9-ти возможных. Единую ничью киевлянин подписал в 6-м туре - с Кареном Григоряном из Армении, который завершил турнир с "серебром".
Всех остальных соперников украинец обыграл - в том числе, двух соотечественников: Анатолия Поливанова и Виталия Бернадского.
Отметим, Бернадский на этом турнире занял 16-ю строчку, а Поливанов - 19.