Грошова база у лютому скоротилася на 1,3%
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Грошова база в Україні за лютий 2019 року зменшилася на 1,3% - до 423 млрд 237 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.
Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у лютому скоротився на 1,6% - до 343 млрд 362 млн грн.
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Також, за інформацією НБУ, грошова маса в Україні за лютий зменшилася на 0,2% - до 1 трлн 256 млрд 267 млн грн.
Додамо, грошова база - це сукупність зобов’язань НБУ у національній валюті, що забезпечують зростання грошових агрегатів (зобов’язання депозитних корпорацій перед іншими секторами економіки) та кредитування економіки. Грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.
Як повідомляв УНН, грошова маса в Україні у 2018 році зросла на 5,6%, грошова база - на 9,2%.
У січні грошова маса у січні зменшилася на 1,4%, грошова база - на 1,6%.