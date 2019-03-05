НБУ: грошова база на початку року скоротилася через свята

"Зменшення грошової бази у січні (на 1,6% м/м) стало наслідком сезонного зниження обсягів готівки в післясвятковий період, тоді як у річному вимірі її приріст уповільнився. Річні темпи приросту грошової бази залишилися практично на рівні попереднього місяця (9,3%)", - зазначили у НБУ.

При цьому вказано, що річні темпи приросту грошової маси пришвидшилися (до 7,0% р/р) завдяки прискоренню зростання депозитів.

"Річні темпи зростання гривневих депозитів корпоративного сектору пришвидшилися до 10,2%, домогосподарства (за винятком ФОП) – до 15,6%, що відображало бюджетні операції, подальше зростання заробітних плат і пенсій, а також збільшення дохідності депозитів", - додали у Нацбанку.

Також вказано, що у січні кредитна активність банків у цілому залишалася слабкою, хоча тривало зростання залишків за гривневими кредитами домогосподарств (крім ФОП). Однак воно компенсувалося зменшенням залишків кредитів, наданих корпоративному сектору на тлі сезонного зниження ділової активності, вказали у НБУ.

Нагадаємо, грошова база за 2018 рік збільшилася на 9,2%.