Грошова маса у січні зменшилася на 1,4%

Також, за інформацією НБУ, грошова база за січень 2019 року зменшилася на 1,6% - до 428 млрд 915 млн грн.

Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у січні скоротився на 4% - до 349 млрд 55 млн грн.

Додамо, грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Як повідомляв УНН, грошова маса в Україні у 2018 році зросла на 5,6% - до 1 трлн 276 млрд 221 млн грн. За грудень минулого року грошова маса зросла на 3,9%.