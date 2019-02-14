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22 березня, 17:51 • 111071 перегляди

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Грошова маса у січні зменшилася на 1,4%

Грошова маса у січні зменшилася на 1,4%

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. Грошова маса в Україні за січень 2019 року зменшилася на 1,4% - до 1 трлн 259 млрд 489 млн грн. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані НБУ.

Також, за інформацією НБУ, грошова база за січень 2019 року зменшилася на 1,6% - до 428 млрд 915 млн грн.

Обсяг готівкових коштів в обігу поза банками, за даними НБУ, у січні скоротився на 4% - до 349 млрд 55 млн грн.

Додамо, грошова маса (М3) - це сума всіх грошових коштів, за винятком акцій, вона включає: готівкові кошти в обігу поза депозитними корпораціями, переказні депозити у національній валюті, переказні депозити в іноземній валюті, інші депозити і цінні папери.

Як повідомляв УНН, грошова маса в Україні у 2018 році зросла на 5,6% - до 1 трлн 276 млрд 221 млн грн. За грудень минулого року грошова маса зросла на 3,9%.

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