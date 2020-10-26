Громадський порядок у день виборів в Україні забезпечували понад 10 тисяч "нацгвардійців"

"Понад 10 тисяч військовослужбовців Національної гвардії України залучалися до служби по забезпеченню публічної безпеки під час виборчого процесу. Військовослужбовців несли службу на вулицях українських міст. До несення служби поблизу виборчих дільниць у понад 60 населених пунктах також залучались автопатрулі та кінологи зі службовими собаками. У постійній готовності до виконання завдань перебувала авіація Національної гвардії України", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на маршрутах патрулювання, де несли службу військовослужбовці, суттєвих порушень громадського порядку зафіксовано не було.

"У період з 19 по 25 жовтня поточного року патрулями Національної гвардії України затримано та передано працівникам поліції 119 осіб, за підозрою у вчиненні злочину та 943 особи за адміністративні правопорушення. У затриманих вилучено: 1 стартовий пістолет, 1 пристрій травматичної дії та 8 набоїв калібру 9 мм до нього, 2 кастети (самостійно), 1 металеву "біту", 4,321 кг наркотичних речовин та 1 кг наркотичної сировини", - резюмували у НГУ.

Як повідомлялося раніше в УНН, за даними ЦВК, явка на місцевих виборах в Україні становила 36,88%.