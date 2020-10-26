Общественный порядок в день выборов в Украине обеспечивали более 10 тысяч "нацгвардейцев"

"Более 10 тысяч военнослужащих Национальной гвардии Украины привлекались к службе по обеспечению общественной безопасности во время избирательного процесса. Военнослужащие несли службу на улицах украинских городов. К несению службы вблизи избирательных участков в более чем 60 населенных пунктах также привлекались автопатрули и кинологи со служебными собаками. В постоянной готовности к выполнению задач находилась авиация Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на маршрутах патрулирования, где несли службу военнослужащие, существенных нарушений общественного порядка зафиксировано не было.

"В период с 19 по 25 октября текущего года патрулями Национальной гвардии Украины задержано и передано сотрудникам полиции 119 человек, по подозрению в совершении преступления и 943 человека за административные правонарушения. У задержанных изъято: 1 стартовый пистолет, 1 устройство травматического действия и 8 патронов калибра 9 мм к нему, 2 кастета (самостоятельно), 1 металлическую "биту", 4,321 кг наркотических веществ и 1 кг наркотического сырья", - резюмировали в НГУ.

Как сообщалось ранее в УНН, по данным ЦИКа, явка на местных выборах в Украине составила 36,88%.