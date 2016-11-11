"Громада Херсона" взяла на себе відповідальність за напад на В.Зеленчука і підпал квартири мера В.Миколаєнка
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 11 листопада. УНН. Рух “Громада Херсона” взяла на себе відповідальність за напад на Василя Зеленчука і підпал квартири мера Володимира Миколаєнка. Відео з визнанням з’явилося в мережі інтернет, передає кореспондент УНН.
“Рух „Громада Херсона“ приступив до активних дій, і злочинна влада, яка називає нас фейковою структурою, відповість за свої вчинки”, — йдеться у відеозверненні.
На відео видно, як хтось підпалює двері, схожі на двері міського голови Херсона.
“Ми беремо відповідальність за підпал квартири антинародного мера Миколаєнко. Володимир Васильович, це тільки початок. Вам краще припинити виконувати укази київської влади і піти у відставку. В іншому випадку ви можете закінчити як Василь Зеленчук, який вчора постраждав від нашого бойового крила, поплатився за свої фашистські погляди”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 9 листопада о 9:25 до поліції надійшла інформація від міського голови міста Херсона В.Миколаєнка, що вночі невідомі підпалили двері його квартири.
Згодом 10 листопада на першого заступника голови Херсонської обласної ради Василя Зеленчука скоїли напад.