"Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на В.Зеленчука и поджог квартиры мэра В.Миколаенка
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Движение "Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на Василия Зеленчука и поджог квартиры мэра Владимира Миколаенко. Видео с признанием появилось в сети интернет, передает корреспондент УНН.
"Движение" Общество Херсона "приступило к активным действиям, и преступная власть, которая называет нас фейковой структурой, ответит за свои поступки", - говорится в видеообращении.
На видео видно, как кто-то поджигает двери, похожие на двери городского головы Херсона.
"Мы берем ответственность за поджог квартиры антинародного мэра Миколаенко. Владимир Васильевич, это только начало. Вам лучше прекратить выполнять указы киевской власти и уйти в отставку. В противном случае вы можете закончить как Василий Зеленчук, который вчера пострадал от нашего боевого крыла, поплатился за свои фашистские взгляды ", - говорится в сообщении.
Напомним, 9 ноября в 9:25 в полицию поступила информация от городского головы города Херсона В.Миколаенка, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры .
Впоследствии 10 ноября на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука совершили нападение .