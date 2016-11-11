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15 марта, 19:03 • 111399 просмотра

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"Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на В.Зеленчука и поджог квартиры мэра В.Миколаенка

"Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на В.Зеленчука и поджог квартиры мэра В.Миколаенка

Киев • УНН

 • 13023 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 11 ноября. УНН. Движение "Общество Херсона" взяло на себя ответственность за нападение на Василия Зеленчука и поджог квартиры мэра Владимира Миколаенко. Видео с признанием появилось в сети интернет, передает корреспондент УНН.

"Движение" Общество Херсона "приступило к активным действиям, и преступная власть, которая называет нас фейковой структурой, ответит за свои поступки", - говорится в видеообращении.

На видео видно, как кто-то поджигает двери, похожие на двери городского головы Херсона.

"Мы берем ответственность за поджог квартиры антинародного мэра Миколаенко. Владимир Васильевич, это только начало. Вам лучше прекратить выполнять указы киевской власти и уйти в отставку. В противном случае вы можете закончить как Василий Зеленчук, который вчера пострадал от нашего боевого крыла, поплатился за свои фашистские взгляды ", - говорится в сообщении.

Напомним, 9 ноября в 9:25 в полицию поступила информация от городского головы города Херсона В.Миколаенка, что ночью неизвестные подожгли дверь его квартиры .

Впоследствии 10 ноября на первого заместителя председателя Херсонского областного совета Василия Зеленчука совершили нападение .

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