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Грицак: катування у російських окупантів є системним елементом отримання показів

Грицак: катування у російських окупантів є системним елементом отримання показів

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Катування заручників представниками російсько-окупаційної влади на захоплених українських територіях є системним елементом в отриманні показів. Про це сьогодні на спільному брифінгу у Києві з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.

“Робота з вибивання показів катуваннями поставлена в систему російськими окупантами і жахає нас. Тому ми і надалі проводитимемо роботу про документування цих злочинів”, — сказав Грицак.

Він нагадав, що українська сторона готова піти на безпрецедентний крок у питаннях звільнення всіх заручників.

За словами Грицака, однією з ключових проблем є недопуск міжнародних організацій до місць утримання заручників.

“Це говорить про те, що російська окупаційна влада боїться викриття місця, де в жахливих умовах перебувають наші бранці. На жаль, на сьогоднішній день процес переговорів з видачі заручників блокується з російської сторони і використовується як елемент політичного тиску. Тому міжнародна допомога в цьому питанні вкрай необхідна”, — зазначив Грицак.

Він зазначив, що задукоментовано багато фактів, коли українських бійців вивозили на територію Російської Федерації, жорстоко катували, а потім повертали назад.

“Багатьох з тих, хто причетний до катування наших бійців, ми знаємо і з часом вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”, — сказав голова СБУ.

Як повідомляв УНН, Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців.

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