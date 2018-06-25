Грицак: катування у російських окупантів є системним елементом отримання показів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Катування заручників представниками російсько-окупаційної влади на захоплених українських територіях є системним елементом в отриманні показів. Про це сьогодні на спільному брифінгу у Києві з міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним для представників дипломатичного корпусу щодо злочинів Російської Федерації повідомив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає кореспондент УНН.
“Робота з вибивання показів катуваннями поставлена в систему російськими окупантами і жахає нас. Тому ми і надалі проводитимемо роботу про документування цих злочинів”, — сказав Грицак.
Він нагадав, що українська сторона готова піти на безпрецедентний крок у питаннях звільнення всіх заручників.
За словами Грицака, однією з ключових проблем є недопуск міжнародних організацій до місць утримання заручників.
“Це говорить про те, що російська окупаційна влада боїться викриття місця, де в жахливих умовах перебувають наші бранці. На жаль, на сьогоднішній день процес переговорів з видачі заручників блокується з російської сторони і використовується як елемент політичного тиску. Тому міжнародна допомога в цьому питанні вкрай необхідна”, — зазначив Грицак.
Він зазначив, що задукоментовано багато фактів, коли українських бійців вивозили на територію Російської Федерації, жорстоко катували, а потім повертали назад.
“Багатьох з тих, хто причетний до катування наших бійців, ми знаємо і з часом вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності”, — сказав голова СБУ.
Як повідомляв УНН, Україні вдалося знайти або повернути з окупованих територій 3224 бранців.