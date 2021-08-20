Гришина: у звіті ТСК по Укрзалізниці представлено рекомендації стосовно виведення компанії з кризи

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“Ті висновки, які ми зробили і які вже зараз відомі, про які я розповідаю на всіх ефірах, для того, щоб люди розуміли, перші висновки в нас вже є. Взагалі звіт більше ніж 100 сторінок, тобто це така ґрунтовна аналітика, яка передбачає не тільки констатацію фактів, але містить і конкретні пропозиції безпосередньо і для Кабінету міністрів, і для Міністерства інфраструктури, безпосередньо для Укрзалізниці. Там є конкретні вказівки й рекомендації, що потрібно робити для того, щоб вже зараз працювати над виведенням Укрзалізниці з критичного стану”, — пояснила вона.

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Гришина додає, що у звіті також міститься інформація про основні глобальні причини, велика кількість недоопрацювань конкретних людей, названі прізвища й що конкретно вони зробили не так.

“Якщо говорити глобально, то причини, чому таке стратегічне підприємство, яке завжди було з основних наповнювачів бюджету, працювати в Укрзалізниці завжди було дуже престижним, оскільки був високий рівень соціального забезпечення, високий рівень заробітних плат. Все це залишилося в минулому. Протягом останніх п’яти років ми зафіксували, що залізниця є збитковою, не дивлячись на те, що попередні керівники малювали такі фінансові плани, які з самого початку формувалися із заниженими показниками, і звіти їх про успішність Укрзалізниці не відповідають дійсності. У 2019 році приєднався ще і ковід, локдаун”, — сказала голова ТСК.

Наразі збитки Укрзалізниці стали космічними, каже Гришина. А саме - мінус 12 млрд гривень. Окрім того, є борг, який становить майже 8 млрд гривень на сьогодні. До того ж Укрзалізниця продовжує брати кредити для того, щоб якось існувати й виплачувати заробітні плати.

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Голова ТСК Гришина повідомила, що увійде до складу Антикризового штабу “Укрзалізниці”.

Як раніше зазначалося УНН, ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена у парламенті у січні, одразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії в минулому році.

За період роботи ТСК змінено керівництво УЗ, активізовано роботу правоохоронців, а саме питання — піднято до рівня національної безпеки країни.