Гришина: в отчете ВСК по Укрзализныци представлены рекомендации по выводу компании из кризиса

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"Те выводы, которые мы сделали и уже сейчас известны, о которых я рассказываю на всех эфирах, для того, чтобы люди понимали, первые выводы у нас уже есть. Вообще отчет - на более 100 страниц, то есть это такая основательная аналитика, которая предполагает не только констатацию фактов, но содержит и конкретные предложения непосредственно и для Кабинета министров, и для Министерства инфраструктуры, непосредственно для Укрзализныци. Там есть конкретные указания и рекомендации, что нужно делать для того, чтобы уже сейчас работать над выведением Укрзализныци из критического состояния", - пояснила она.

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Гришина добавляет, что в отчете также содержится информация об основных глобальных причинах, большое количество недоработок конкретных людей, названы фамилии и что конкретно они сделали не так.

"Если говорить глобально, то причины, почему такое стратегическое предприятие, которое всегда было одним из основных наполнителей бюджета, работать в Укрзализныце всегда было очень престижным, поскольку был высокий уровень социального обеспечения, высокий уровень заработных плат. Все это осталось в прошлом. В течение последних пяти лет мы зафиксировали, что железная дорога является убыточной, несмотря на то, что предыдущие руководители рисовали такие финансовые планы, которые изначально формировались с заниженными показателями, и отчеты их об успешности Укрзализныци не соответствуют действительности. В 2019 году присоединился еще и ковид, локдаун", - сказала глава ВСК.

Сейчас убытки Укрзализныци стали космическими, говорит Гришина. А именно - минус 12 млрд гривен. Кроме того, есть долг, который составляет почти 8 млрд гривен на сегодня. К тому же Укрзализныця продолжает брать кредиты для того, чтобы как-то существовать и выплачивать заработные платы.

Ранее

Председатель ВСК Гришина сообщила, что войдет в состав Антикризисного штаба "Укрзализныци".

Как ранее отмечалось УНН, ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК изменено руководство УЗ, активизирована работа правоохранительных органов, а именно вопрос - поднят до уровня национальной безопасности страны.