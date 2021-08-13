Голова ТСК Гришина увійде до складу Антикризового штабу "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Основним завданням Антикризового штабу буде контроль за всіма рішеннями, необхідними для виведення української залізниці з критичного становища. Про це повідомила голова профільної ТСК, народний депутат Юлія Гришина, передає УНН.
Відповідні домовленості були закріплені на вчорашній зустрічі з міністром інфраструктури Олександром Кубраковим і новим в.о. Голови правління компанії Олександром Камишіним, уточнила вона.
“Олександр Камишін повідомив, що вже ознайомився з висновками нашої ТСК, прийняв їх до уваги і готовий всіляко сприяти подальшому парламентському слідству.
Нагадаю, що головні вимоги ТСК до управлінців „УЗ“:
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- якісне перезавантаження керівного складу компанії
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- деолігархізація
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- нетерпимість до корупції”, — наголосила Гришина.
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У контексті
Минулого року “УЗ” отримала рекордний збиток − 12 млрд грн. У січні у ВР створена ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” під головуванням нардепа від “Слуги народу” Юлії Гришиної. За підсумками піврічної роботи У ТСК повідомили, що головна проблема залізниці — кадри і корупція. Члени ТСК визнали правління і членів Наглядової Ради “УЗ” некомпетентними і закликали терміново їх змінити.
Висновки ТСК взяли до уваги СБУ та РБНО, після чого доручили Кабміну звільнити керівництво “УЗ” і призначити тимчасово виконуючих керівників до обрання нових.
“УЗ” оголосила тендери на пошук нових керівників, проте вони викликали сумніви у ТСК. За словами Гришиної, в одному з тендерів переможцем визнано Івано-Франківський локомативний завод, який раптом вирішив, що він агентство з підбору кадрів. Голова ТСК припустила, що в такий спосіб попереднє керівництво “УЗ” ймовірно хотіло подовше втриматися в кріслах, зірвавши тендер, проте їм завадило рішення РНБО.