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Председатель ВСК Гришина войдет в состав Антикризисного штаба "Укрзализныци"

Председатель ВСК Гришина войдет в состав Антикризисного штаба "Укрзализныци"

Киев  •  УНН

 • 21699 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. Основной задачей Антикризисного штаба будет контроль за всеми решениями, необходимыми для вывода украинской железной дороги из критического положения. Об этом сообщила председатель профильной ВСК, народный депутат Юлия Гришина, передает УНН.

Соответствующие договоренности были закреплены на вчерашней встрече с министром инфраструктуры Александром Кубраковым и новым и.о. Председателя правления компании Александром Камишиным, уточнила она.

“Александр Камишин сообщил, что уже ознакомился с выводами нашей ВСК, принял их во внимание и готов всячески содействовать дальнейшему парламентскому следствию.

Напомню, что главные требования ВСК к управленцам „УЗ“:

  • качественная перезагрузка руководящего состава компании
  • деолигархизация
  • нетерпимость к коррупции”, — отметила Гришина.

В контексте

В прошлом году “УЗ” получила рекордный убыток — 12 млрд грн. В январе в ВР создана ВСК по вопросам оценки критического состояния “УЗ” под председательством нардепа от “Слуги народа” Юлии Гришиной. По итогам полугодовой работы в ВСК сообщили, что главная проблема железной дороги — кадры и коррупция. Члены ВСК признали правление и членов наблюдательного совета “УЗ” некомпетентными и призвали срочно их изменить.

Выводы ВСК приняли во внимание СБУ и СБНО, после чего поручили Кабмину уволить руководство “УЗ” и назначить временно исполняющих руководителей до избрания новых.

“УЗ” объявила тендеры на поиск новых руководителей, однако они вызвали сомнения в ВСК. По словам Гришиной, в одном из тендеров победителем признан Ивано-Франковский локомативний завод, который вдруг решил, что он агентство по подбору кадров. Председатель ВСК предположила, что таким образом предыдущее руководство “УЗ” вероятно хотело подольше удержаться в креслах, сорвав тендер, однако им помешало решение СНБО.

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