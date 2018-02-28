Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Епідемічний поріг щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за минулий тиждень - з 19 по 25 лютого - перевищено у чотирьох областях - Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.