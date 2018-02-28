Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Епідемічний поріг щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за минулий тиждень - з 19 по 25 лютого - перевищено у чотирьох областях - Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.
"Епідемічний поріг в Україні перевищено на 34,2%. Поріг перевищено у 4-х областях: Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій", - йдеться у повідомленні.
Загалом за минулий тиждень, як зазначається, на грип та ГРВІ захворіло 296 тисяч 596 осіб, із них 67,3% - діти.
"Спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ", - додали у Центрі.
З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 тисячі 271 людина.
"На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано", - вказали у Центрі.
Нагадаємо, жінка померла від грипу на Кіровоградщині.