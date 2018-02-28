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Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях

Грип в Україні: епідемічний поріг перевищено у чотирьох областях

Київ • УНН

 • 10557 перегляди

КИЇВ. 28 лютого. УНН. Епідемічний поріг щодо захворюваності на грип та ГРВІ в Україні за минулий тиждень - з 19 по 25 лютого - перевищено у чотирьох областях - Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ України.

"Епідемічний поріг в Україні перевищено на 34,2%. Поріг перевищено у 4-х областях: Волинській, Житомирській, Рівненській, Хмельницькій", - йдеться у повідомленні.

Загалом за минулий тиждень, як зазначається, на грип та ГРВІ захворіло 296 тисяч 596 осіб, із них 67,3% - діти.

"Спостерігається регіональне географічне поширення і висока інтенсивність активності грипу та ГРВІ", - додали у Центрі.

З початку епідемічного сезону щеплення проти грипу зробили 182 тисячі 271 людина.

"На звітному тижні летальних випадків від грипу та ГРВІ не зареєстровано", - вказали у Центрі.

Нагадаємо, жінка померла від грипу на Кіровоградщині.

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