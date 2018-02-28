Грипп в Украине: эпидемический порог превышен в четырех областях
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. Эпидемический порог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Украине за прошедшую неделю - с 19 по 25 февраля - превышен в четырех областях - Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Центра общественного здоровья Минздрава Украины.
"Эпидемический порог в Украине превышен на 34,2%. Порог превышен в 4-х областях: Волынской, Житомирской, Ровенской, Хмельницкой", - говорится в сообщении.
Всего за прошедшую неделю, как отмечается, гриппом и ОРВИ заболело 296 тысяч 596 человек, из них 67,3% - дети.
"Наблюдается региональное географическое распространение и высокая интенсивность активности гриппа и ОРВИ", - добавили в Центре.
С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182 тысячи 271 человек.
"На отчетной неделе летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано", - указали в Центре.
Напомним, женщина умерла от гриппа в Кировоградской области.