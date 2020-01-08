Греція закриває представництво МВФ в Атенах

КИЇВ. 8 січня. УНН. Греція вступила в період ефективних реформ, економічна ситуація в країні помітно покращилася, тому представництво Міжнародного валютного фонду (МВФ) в Атенах найближчим часом буде закрито. З такою заявою виступив у вівторок прем’єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс після зустрічі з директором-розпорядником МВФ Крісталіною Георгієвою, інформує УНН.