У Нацбанку назвали вимоги МВФ для нової кредитної програми

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Щоб отримати кошти Міжнародного валютного фонду, Україна повинна, зокрема, запустити ринок землі і прийняти “Антиколомойський” законопроект № 2571. Про це розповіла перший заступник Голови НБУ Катерина Рожкова в інтерв’ю порталу “Мінфін”, передає УНН.

“Щоб вийти на Раду директорів МВФ, підписати меморандум і отримувати гроші від Фонду, Україні потрібно виконати кілька prior actions (попередні заходи — ред). Зрозуміло, що в цьому році часу у нас уже немає — питання відкладається на наступний рік”, — сказала Рожкова.

За її слова, перенесення не є чимось страшним, а всі економічні параметри України знаходяться на відмінному рівні.

“І в НБУ, і в Кабміні, і в Офісі Президента є розуміння, що реформи, про які ми говорили з Фондом, необхідно проводити. Нам потрібен Меморандум з МВФ, щоб цей „знак якості“ був не вербальним, а справжнім... Наприклад, Фонд хоче, щоб у нас запрацював ринок землі. Для України це ресурс, який здатний підняти економіку”, — пояснила вона.

За словами заступника глави НБУ, МВФ не важливо, хто отримає право купувати землю, тільки резиденти України або й іноземці, головне, щоб з’явилася можливість інвестувати й інвестиції були захищені.

“Якщо ж говорити про фінансову сферу, то це законопроект № 2571, який нещодавно подав у Раду Кабмін. У ЗМІ його називають „антиколомойським“, але це помилка. Він абсолютно не про Коломойського. Ми працювали над цим документом дуже довго. Просто деякі речі збіглися”, — додала вона.

Нагадаємо, 8 грудня Президент України Володимир Зеленський поспілкувався по телефону з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва. За результатами бесіди сторони відзначили, що Україна і Міжнародний валютний фонд досягли домовленості (Staff Level Agreement) про нову програму співпраці.

Як повідомляв УНН, за словами голови НБУ Якова Смолія, нова програма Міжнародного валютного фонду для України буде трирічна, а її обсяг складе 5,5 млрд доларів.

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